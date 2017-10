Ein seit rund sechs Wochen vermisster Mann aus Essen ist tot im Keller eines Wohnhauses gefunden worden. Die Polizei nahm einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Essen. Ein seit rund sechs Wochen vermisster Mann aus Essen ist tot im Keller eines Wohnhauses gefunden worden. Der 60-Jährige sei einem Verbrechen zum Opfer gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tote war am Freitag gefunden worden, kurz danach nahm die Polizei einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen wurde. Eine Mordkommission ermittelt die Tatumstände und die Todesursache.

Einzelheiten berichtete die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. So machte sie keine weiteren Angaben zum Fundort. Auch wurde zunächst nicht bekannt, in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen. Die Ermittler teilten lediglich mit, dass auch der Hund des Mannes tot in dem Keller gelegen habe.

Der 60-Jährige war seit Anfang September vermisst worden. Wenig später hatte seine Schwester Anzeige erstattet. Vor acht Tagen fanden Ermittler das Auto des Mannes auf einem Parkplatz am Baldeneysee, wie eine Polizeisprecherin sagte. (dpa)