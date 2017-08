Minneapolis. Bei einer Gasexplosion in der US-Stadt Minneapolis sind sechs Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach Angaben der Feuerwehr war am Mittwoch (Ortszeit) noch ein Mensch in kritischem Zustand. Zwei Personen wurden vermisst, nachdem ein Teil eines Schulgebäudes eingestürzt war. Sie galten als möglicherweise verschüttet. Erste Angaben über ein Todesopfer wurden nicht bestätigt. Als Ursache vermuteten die Behörden Arbeiten an einer Gasleitung. Zur Ferienzeit hielten sich nur wenige Menschen in dem Gebäude der Minnehaha Academy auf. dpa