Blick auf das Schulgelände der "Lycée Alexis de Tocqueville" in Grasse. Archiv.

Grasse. Bei einer Schießerei in einer Schule im südfranzösischen Grasse sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Eine Person sei zuvor in die Schule eingedrungen, hieß es am Donnerstag aus Ermittlerkreisen.

Laut der Polizei wurde ein 17-jähriger Schüler mit mehreren Waffen festgenommen. Eine weitere Person sei auf der Flucht, hieß es. Die Stadtverwaltung erklärte, zwei Schüler hätten auf den Schulleiter geschossen. An allen Schulen in Grasse durften Schüler und Lehrer die Gebäude nicht verlassen.

Je me rends au lycée Tocqueville de #grasse suite à des coups de feu. Le proviseur serait blessé — Christian Estrosi (@cestrosi) 16. März 2017

Das Pariser Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um die Schule zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Regionalpräsident Christian Estrosi schrieb auf Twitter, dass der Schulleiter verletzt sein solle. Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem wollte sich umgehend zum Tatort begeben. dpa/afp