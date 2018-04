Düsseldorf. Flüchtlingsorganisationen und die Grünen kritisieren einen offenbar geplanten Abschiebeflug von Düsseldorf nach Afghanistan. Nach Angaben des Flüchtlingsrates NRW soll die Maschine heute Abend vom Düsseldorfer Flughafen starten. Der Flüchtlingsrat forderte gestern, Abschiebungen nach Afghanistan grundsätzlich zu stoppen.

Hilfsorganisationen zweifeln, dass Afghanistan ein sicheres Land für abzuschiebende Migranten sei. Am Wochenende kamen bei einem Bombenanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mehr als 50 Menschen in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben.

Die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates NRW, Birgit Naujoks, forderte Bund und Länder auf, den Abschiebungsflug umgehend zu stornieren. Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, erklärte: „Wir halten diesen Abschiebeflug für unverantwortlich.“

Über die genaue Anzahl der Menschen, die heute abgeschoben werden sollen, konnte der NRW-Flüchtlingsrat keine Angaben machen. Der Flug wäre bundesweit die zwölfte Sammelabschiebung aus Deutschland nach Afghanistan seit Dezember 2016. Bislang sind 198 Männer dorthin zurückgebracht worden. lnw