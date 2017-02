Limburg. Nach der Beschwerde einer Veganerin verbannt die hessische Stadt Limburg das Kinderlied «Fuchs, Du hast die Gans gestohlen» fürs Erste aus dem Glockenspiel ihres Rathauses. Die Frau stoße sich bei dem Klassiker aus dem 19. Jahrhundert an der Liedzeile «Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr», sagte Stadtsprecher Johannes Laubach am Donnerstag. Zuvor hatte die «Frankfurter Neue Presse» darüber berichtet.



Die vegan lebende Frau arbeite in Hörweite des Glockenspiels in einem Büro, erklärte Laubach. Weil ihr der Text missfiel, bat sie den Bürgermeister um Abhilfe. Rathaus-Chef Marius Hahn (SPD) wollte kein Unmensch sein und verbannte das Lied fürs Erste aus der Liste. «Wir geben der Gans eine Schonzeit und tauschen immer mal wieder die Musikstücke. Wir haben 15 Lieder im Repertoire, überwiegend deutsche Volkslieder», sagte Laubach.