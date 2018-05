Vatertag wird in Deutschland stets an Christi Himmelfahrt gefeiert. Bereits im 16. Jahrhundert sollen Bittprozessionen auf Feldern und Wiesen – anlässlich des religiösen Feiertages 40 Tage nach Ostern gelegen – in einem Trinkgelage gemündet sein.

Doch der besondere Clou des 300 Kilogramm Leergewicht schweren Wagens ist sein Antrieb. Er kann klassisch per Hand gezogen werden, oder fährt dank eines eingebauten Elektromotors Schrittgeschwindigkeit. „Im Bergischen Land ist das von Vorteil“, merkt Wehner an. Falls die drei 110-Ampere-Batterien unvorhergesehen streiken, hilft ein Notstromaggregat aus, welches mit Super-Benzin betrieben wird.

Remscheid. In einer Hinterhof-Werkstatt im Süden der bergischen Großstadt haben sie ihn versteckt. Nach wenigen Berührungen auf der Oberfläche des in der Karosserie integrierten Tablets ertönt durch die Musikanlage die Titelmusik der 1980er-Jahre-TV-Serie „A-Team“. Zehn Männer blicken stolz auf ihr vollendetes Werk. Ein Jahr lang hat das insgesamt 16-köpfige Team um Michael Wehner an dem Bollerwagen geschraubt, gesägt, gebohrt und geschweißt, welcher an das „A-Team“-Mobil erinnern soll.

Doch warum der ganze Aufwand? „Wir wollen uns an Vatertag schon ein wenig hervorheben“, erklärt Sieper. Die Begeisterung für das „A-Team“ verbindet alle. Daher verwundert es auch nicht, dass die Remscheider Truppe „A-Team“-Darsteller Mr. T auf Twitter angeschrieben hat, um ihn auf ihren Bollerwagen im Stile des GMC-Vans der TV-Serie aufmerksam zu machen. Die kurze, bündige Antwort des Schauspielers, angelehnt an seine damalige Rolle als „B. A.“, lautete: „Don’t touch my van, sucka!“ („Finger weg von meinem Van!“)

Das „vAter-Team“ bestreitet heute eine Strecke von zehn Kilometern

Am Donnerstag machen sich die 16 Herren von Remscheid entlang der Balkantrasse in Richtung Wermelskirchen auf. Eine Strecke von rund zehn Kilometern liegt vor ihnen. „Vatertag ist für uns ein ganz besonderer Tag. Denn an allen anderen 364 Tagen im Jahr sind wir für unsere Kinder und Familien da“, verteidigt sich Wehner gegen Vatertag-Kritiker. Laut grölend durch die Straßen ziehen, ist bei ihnen nicht, beteuert das „vAter-Team“. Sie stellen sich darauf ein, dass heute viele Radfahrer und Fußgänger einen ganz genauen Blick auf den Bollerwagen werfen wollen. „Wir werden wohl alle naselang einen Halt machen müssen für einen Smalltalk“, sagt Baier. Ihr Ziel ist es, wie im Jahr 2015 beim Bollerwagen-Contest in Wermelskirchen den ersten Platz zu erringen.