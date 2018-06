Miami. Der US-Rapper XXXTentacion ist in Florida erschossen worden. Der 20-Jährige wurde am Montag am helllichten Tag in der Nähe eines Motorradgeschäfts in Deerfield Beach nördlich von Miami niedergeschossen, wie das zuständige Sheriff-Büro mitteilte. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Rapper, der mit richtigem Namen Jahseh Onfroy hieß, habe gerade das Geschäft verlassen, als sich ihm zwei bewaffnete Verdächtige genähert hätten, teilte das Sheriff-Büro mit. Die beiden seien anschließend mit einem Auto geflüchtet.

In den USA hatte es in den 90er Jahren eine Reihe von Morden im Rapper-Milieu gegeben. jep/AFP