Oer-Erkenschwick. Ein Toom-Baumarkt ist im Ruhrgebiet während der Öffnungszeit bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Feuer in Oer-Erkenschwick bei Recklinghausen brach am Samstag aus, wie Feuerwehr und Polizei am Sonntag mitteilten. Zeugen zufolge begann der Brand im Holzlager. Mitarbeiter hätten zunächst noch vergeblich versucht, die Flammen zu löschen, den rund 5000 Quadratmeter großen Markt dann aber schnell evakuiert. Kunden und Mitarbeiter konnten unverletzt aus dem Gebäude flüchten.



Die Flammen waren zwar nach einigen Stunden unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten aber bis Sonntagmittag, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Bei dem Brand dürfte ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden sein. Es sei praktisch nichts mehr zu retten gewesen.



Die schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Rund 200 Feuerwehrleute auch aus benachbarten Städten waren zu dem Großbrand geeilt. Die Bevölkerung in Oer-Erkenschwick und Datteln wurde vorsorglich aufgefordert, Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Auch Klima- und Belüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden. Messungen hätten aber gezeigt, dass für die Anwohner keine Gesundheitsgefahr bestanden habe.



Während des Brandes seien immer wieder Spraydosen in den Regalreihen explodiert, hieß es. Ein Lager mit Gasflaschen außerhalb des Gebäudes habe aber nicht Feuer gefangen. Zur Klärung der Brandursache wurden Ermittler der Polizei hinzugezogen. Brandsachverständige konnten die ausgebrannte Ruine zunächst aber noch nicht betreten. (dpa)