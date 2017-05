Im Tagesverlauf Schauer und örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, teilweise unwetterartig. Nachts Auflockerungen.

Heute früh ist es meist wechselnd bewölkt und noch überwiegend niederschlagsfrei. Bereits am Vormittag kommt es zu ersten Schauern, die im weiteren Tagesverlauf zahlreicher werden. Dann bilden sich erneut einzelne Gewitter, die mit stürmischen Böen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel einhergehen können. Nachmittags lässt die Schauer- und Gewitterneigung von Nordwesten her nach. Die Höchstwerte von 24 bis 27 Grad werden bereits in der ersten Tageshälfte erreicht. Der Wind nimmt auch abseits von Gewittern zu und weht mäßig aus westlichen Richtungen, zeitweise auch mit starken Böen. In der Nacht zum Mittwoch klingen letzte Schauer im Südosten rasch ab und die Bewölkung lockert auf. Die Temperatur geht auf 14 bis 10 Grad zurück.

Am Mittwoch ist es überwiegend heiter, nur von der Eifel bis zum Weserbergland kann es zeitweise auch stark bewölkt sein. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest erreicht die Temperatur 21 Grad im Bergland und bis zu 25 Grad im Flachland. In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt oder klar und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 11 bis 7 Grad zurück, wobei es im Rheinland am wärmsten bleibt.

Am Donnerstag ist es sonnig oder nur gering bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf 20 bis 22 Grad in den Mittelgebirgen und 23 bis 26 Grad im Flachland. Dabei weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag ist es klar oder gering bewölkt und trocken. Die Temperatur geht zurück auf 12 bis 7 Grad. DWD