Die Bahn untersucht ihre Waldbestände, um vom Einsturz bedrohte Exemplare im Herbst fällen zu können. So will sich der Konzern gegen Stürme wappnen.

Köln. Auf den ersten Blick sieht die Esche am Rande der Gleise an einer Bahnstrecke in Köln kerngesund aus, an vielen ihrer Äste sprießen noch die Blätter. Aber der Schein trügt, weiß Armin Bier, Leiter der Abteilung Umwelt- und Projektmanagement bei der DB Fahrwegdienste, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn: „Da ist nichts mehr zu machen“, sagt der Forstexperte und deutet auf einen Ast mit deutlich sichtbarem Kahlschlag weiter oben in der Krone. Das Alter des Baumes schätzt er auf 30 Jahre. „Die kahlen Äste sind ein deutliches Zeichen für einen Pilzbefall, der nun immer weiter fortschreiten wird.“ Sein Fazit: Die Esche muss gefällt werden.

Heftige Stürme in Nordrhein-Westfalen wie Ela oder Friederike haben vielen Bäumen schwer zugesetzt. Gerade in Gleisnähe kann von morschen und brüchigen Exemplaren Gefahr ausgehen, wenn diese bei Unwettern unvermittelt auf die Gleise stürzen oder in Oberleitungen krachen. Im vergangenen Jahr hatte die Bahn aufgrund von Sturmtiefs bundesweit rund 60 Millionen Euro Schaden zu beklagen.

Bahn will mit Inspektion auch Rechtssicherheit herstellen

Mit spezieller Technik inspiziert sie deshalb seit März des Jahres systematisch die an Bahnstrecken gelegenen Waldbestände. Denn der Konzern besitzt gut 30 Prozent der an Bahnstrecken angrenzenden Bäume und trägt als Grundstücksbesitzer die Verantwortung dafür, dass diese nicht die Verkehrssicherheit gefährden.

„Wir verstehen uns als grünes Unternehmen. Allerdings hat die Sicherheit der Menschen für uns Priorität“, sagt Bahnsprecher Dirk Pohlmann. Deshalb führe an einer Fällung bei einigen Bäumen kein Weg vorbei. Regelmäßig komme es dabei zu Interessenkonflikten mit der Unteren Naturschutzbehörde, wenn diese etwa die Fällung eines Baumes nicht für zwingend notwendig befindet.

Ein Mitarbeiter der Bahn misst mit einem Resistographen den Bohrwiderstand im Holz eines Baumes, um dessen Standfestigkeit festzustellen. Foto: dpa

„Wenn dann etwas passiert und die Behörde die Genehmigung für die Fällung nicht erteilt hat, kann sie auch für den Schaden haftbar gemacht werden“, ergänzt Bier. Somit bemühe sich die Bahn mit ihrer Waldinspektion auch um ihre eigene Rechtssicherheit. Auch private Grundstücksbesitzer, auf deren Boden sich nach Einschätzung der Forstexperten einsturzgefährdete Bäume befinden, würden von der Bahn angeschrieben – sie sind ihrerseits ebenfalls gesetzlich verpflichtet, die Gefahrenquelle zu beseitigen.