Düsseldorf. Am Donnerstagvormittag bleibt das Wetter zunächst so, wie wir es die letzten Tage gewohnt sind. Es ist sonnig und sehr heiß. Ab Mittag müssen wir in NRW laut Deutschem Wetterdienst jedoch mit zunehmder Unwettergefahr rechnen. Diese soll bis in den Freitag andauern.

In einer Vorabinformation warnen die Metereologen konkret vor schwerem Gewitter für die Städte Düsseldorf, Krefeld und Wuppertal. Im Zeitraum 12 Uhr bis 3 Uhr in der Nacht auf Freitag bestehe die Gefahr heftigen Starkregens mit mehr als 25 Millimetern in kurzer Zeit, schwerer Sturm- bis Orkanböen (90 bis 120 Kilometern in der Stunde) sowie großen Hagels bis fünf Zentimeter Größe.

Den Norden von Deutschland haben die Unwetter schon am Vormittag erreicht. In Hamburg suchten die Leute Schutz vor dem Starkregen und den Sturmböen (siehe Foto). Die Deutsche Bahn hat zwischen Hannover, Hamburg, Bremen und Kiel den Zugverkehr wegen des Unwetters eingestellt.

Hinter dem schlechten Wetter steckt eine Kaltfront. Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nehme die Unwettergefahr langsam ab. (Red)