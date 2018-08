Für viele sind Lkw ein Ärgernis, aber ohne sie wären die Supermärkte leer. Unsere Autorin war einen Tag unterwegs im 40-Tonner.

Düsseldorf. Der Fahrradfahrer schießt auf dem Radweg hinter der Häuserecke hervor und direkt vor Mario Weßels Sattelzug auf die Straße. Der 47-Jährige tritt voll auf die Bremse, im Fahrerhaus ruckelt es gewaltig, aber der 40-Tonner steht. Pfeifend atmet Weßel aus, kontrolliert alle Spiegel und fährt wieder an. Eine kurze Schrecksekunde, wie er sie vielfach am Tag erlebt. „Boah, da bin ich schon froh, dass ich gute Bremsen habe“, sagt er und biegt lächelnd ab Richtung Autobahn.

Gerangel um Stellflächen, Diskussionen um eine Zunahme tödlicher Unfälle insbesondere am Stauende, Tauziehen in Brüssel um den Einbau von Abbiegeassistenten – es fährt eine Menge Politik mit, wenn Mario Weßel am Steuer seines Lkw sitzt. Zu spüren ist das freilich nicht, als er an diesem Morgen kurz nach 7 Uhr auf dem Hof der Spedition ABC Logistik im Düsseldorfer Hafen die drei Metallstufen in die Fahrerkabine seines 16 Meter langen MAN-Sattelzugs steigt, seine Borussia-Dortmund-Tasche nebst Wurstbrotdose an die Seite seines Sitzes stellt und seine Fahrerkarte in den Fahrtenschreiber schiebt. Seine erste Etappe auf der heutigen Tour führt wenige Kilometer über den Rhein. Ein Klacks für den Trucker. Er ist „seit 29 Jahren aufm Bock“, sagt Weßel. „20 Jahre hab’ ich international gefahren.“ Frankreich, Spanien, Portugal, Dänemark. Manchmal acht Wochen auf Achse – kurz heim zum Klamottenwechsel und wieder los. „Aber mit Familie – das funktioniert nicht“, sagt er. Vier Kinder zwischen 14 und 27 Jahren hat er, zwei Ehen überlebten seinen Job nicht.

„Wenn ich mir nur überlege, ich fahre auf ein Stauende zu und sehe im letzten Moment zwei Kinder, die mir durch die Heckscheibe zuwinken.“

Die Frachtpapiere sind inzwischen digital...

Mario Weßel

Jetzt fährt er nur noch in NRW, ist abends und am Wochenende zu Hause. „Ich habe ’ne gute Tour“, sagt der 47-Jährige. Meist fährt er Richtung Mönchengladbach – so habe er schon mal nichts mit der A46 „da oben“ Richtung Wuppertal zu tun: „Das ist Katastrophe!“ Er kommt meist gut durch. Zumindest jetzt in der Ferienzeit. „Da ist es relativ ruhig.“

...das Ausladen indes erfordert nach wie vor Muskelkraft.

Mario Weßel steuert den 40-Tonner vom Hof und in einem weiten Bogen auf die Fahrbahn. An der nächsten Ecke geht es nach rechts. Als er blinkt, verschwindet die Straßenkarte plötzlich von seinem Navi-Display, ein Kamerabild erscheint. Es ist der Abbiegeassistent unter dem Außenspiegel, der Weßel anzeigt, was er sonst im toten Winkel nicht sehen könnte. Das Thema ist ein Dauerbrenner. Erst vorvergangene Woche starb eine Radlerin in Recklinghausen nach dem Zusammenstoß mit einem nach rechts abbiegenden Lkw. Die EU will die Kamera ab 2022 zur Pflicht machen. „Aber das rettet einen auch nicht“, meint Mario Weßel und schaut noch einmal in alle Spiegel. Letztlich helfe nur das ständige Bewusstsein, dass man da „’ne Waffe“ unter sich hat.