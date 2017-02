Untergetauchter Waffennarr aus NRW in Sachsen-Anhalt festgenommen

Dessau-Roßlau. Einen untergetauchten Waffensammler aus dem Raum Paderborn hat die Polizei in Sachsen-Anhalt festgenommen. Bei dem Zugriff am Mittwochmorgen in Dessau-Roßlau fand ein Spezialeinsatzkommando (SEK) Hunderte Waffen und Munition. Der 52-Jährige sei als Sammler und Jäger ursprünglich legal im Besitz der Waffen gewesen, allerdings sei ihm die Erlaubnis Anfang 2016 in Höxter entzogen worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Der Mann sei untergetaucht und habe auch die Waffen mitgenommen.



Ermittlungen hatten nun nach Dessau-Roßlau geführt. Der Mann ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Demnach ist der 52-Jährige ein Waffennarr und keinem speziellen politischen Spektrum oder etwa der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen. Zuerst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet. (dpa)