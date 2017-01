Ein zerstörtes Auto steht am 20.01.2017 auf der Autobahn 4 bei Merzenich (Nordrhein-Westfalen). Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagvormittag sind auf der A4 bei Merzenich im Kreis Düren mehrere Menschen schwer verletzt worden. Zwei Hubschrauber landeten auf der Autobahn, auch die Feuerwehr ist im Einsatz, berichtete die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Falschfahrer den Unfall verursacht haben. +++(c) dpa - Bildfunk+++