Bochum. Auf der A40 ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Der Verkehr staute sich in Richtung Duisburg zwischen Bochum-Dückerweg und Dreieck Essen-Ost teilweise kilometerlang. Wegen der Bergungsarbeitern stockte der Berufsverkehr bis in den frühen Vormittag. Das berichtete der WDR. red