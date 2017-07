Beim Zusammenstoß mehrerer Autos auf der A57 sind zehn Menschen verletzt worden. Einige kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Goch. Bei einem Auffahrunfall nach einem missglückten Spurwechsel auf der A57 bei Goch sind zehn Menschen verletzt worden. Zunächst hatte am Samstagmittag ein Auto beim Wechseln der Spur einen Wohnwagen touchiert. Beide Fahrzeuge drehten sich und gerieten nach Angaben der Polizei vom Sonntag in die Seitenplanken. Ein nachfolgendes Auto bremste wegen des Unfalls stark ab und schaltete die Warnblinkanlage ein, was ein weiterer Autofahrer zu spät erkannte und dem Vorausfahrenden in das Heck fuhr.

Beide Insassen des aufgefahrenen Wagens mussten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt, fünf leicht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 50 000 Euro. dpa