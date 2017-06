Marketingexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar erklärt, dass der Trend so gut funktioniert, weil die Kunden positive Assoziationen mit Einhörnern verbinden: Kinderträume, nicht erwachsen werden, Hoffnung, guter Ausgang.

Düsseldorf. Die Wege des Internets sind unergründlich. Und zwar mindestens so unergründlich wie das, was zuweilen seinen Weg dort herausfindet und sich dann in der wirklichen Welt als echter Hype manifestiert: Aktuell sind es Einhörner, die sich einer beispiellosen Begeisterung erfreuen dürfen. Dass sich damit Geld verdienen lässt, ist in den Köpfen der Werbeschaffenden angekommen. Branchenübergreifend wird auf sämtliche Produkte ein lächelndes Einhorn gedruckt, und schon klingelt die Kasse.

Sven Eggert, Inhaber und Geschäftsführer der Werbeagentur Eggert Group in Düsseldorf, gibt Entwarnung: Für ihn ist der Hype, zumindest seine Verwendung in der Werbung, so gut wie vorbei. „Wir würden jetzt nicht mehr darauf anspringen“, sagt Eggert. Trotzdem habe das Einhorn einen guten Job gemacht. Der Hype funktioniere so gut, weil er von den sozialen Netzwerken verstärkt werde. „In Zeiten vor dem Internet gab es mal die Pril-Blumen, die jeder in der Küche haben wollte“, sagt Eggert. Heute gehöre es zu der Arbeit von Werbeagenturen dazu, Facebook und Youtube nach Trends abzusuchen.

Tatsächlich ist es in den sozialen Netzwerken schier unmöglich, Einhornbildern, -witzen, -kostümen, -rezepten oder gar -tattoos zu entkommen. Die Facebook–Seite „Unicorn-Lovers“, die ganz eifrig Einhorn-Content aller Art teilt, hat beachtliche 277 000 Follower. Das deutschsprachige Pendant „Einhornliebe“ hat 128 000 Follower und verbreitet Weisheiten wie „Glitzer ist das neue Schwarz“. Und empfiehlt sämtliche Ramsch-Artikel wie Frühstücksbrettchen oder Lichterketten im Einhorn-Stil.

Die Supermarkt-Kette Netto hat kürzlich Toilettenpapier mit Einhornmotiv und Zuckerwatte-Duft sowie Küchen- und Taschentücher im Einhorndesign auf den Markt gebracht. Nach Aussage einer Pressesprecherin waren die Produkte vielerorts schnell vergriffen, an einem Facebook-Gewinnspiel haben sich mehrere tausend Menschen beteiligt.

Die Einhorn-Bratwurst des Fleischfabrikanten Puttkammer ist mit Lebensmittelfarbe zartrosa eingefärbt und natürlich zieren ein pfundiges Einhorn und Regenbogenfarben das Etikett. Passend dazu: rosafarbener Ketchup mit Glitzer des Herstellers Bautz’ner.

Das Ganze funktioniert auch in Textil. Die Mode hat den Trend entdeckt und aufgegriffen. Peek und Cloppenburg Düsseldorf führt derzeit vor allen Dingen Damenshirts mit Einhornmotiven, werde aber in den kommenden Monaten weitere Artikel mit ins Sortiment aufnehmen, so Unternehmenssprecherin Bianca Schubert. „Unsere T-Shirts laufen sehr gut“, Schubert erwartet, dass der Trend noch mindestens bis zum Winter anhalten werde.

Motorrad-Gang mit Einhorn-Rucksäcken

Wer nun aber denkt, nur Frauen könnten sich für Knuddel-Einhörner begeistern, der hat die Rechnung ohne die „Unicorn-Crew Viersen“ gemacht: einer waschechten Motorrad-Gang mit Einhorn-Rucksäcken über den schwarzen Lederjacken. Laut Medienberichten habe einer der Biker eine junge Frau mit ebendiesem Rucksack beeindrucken wollen und kaufte ihn ihr prompt nach – um gleich auf der ersten Fahrt viel Beifall vom Straßenrand aus zu ernten. Das Gruppensymbol war geboren.

Wen das nicht amüsiert: Trends haben die Eigenschaft, vorüberzugehen. Es dürfte bald vorbei sein. Marketingexperte Fassnacht sieht schon klare Anzeichen dafür. So habe etwa die Drogeriemarktkette dm mit der Eigenmarke Balea ein Duschgel mit zwei Dinosauriern in die Regale gestellt, die ein Einhorn aufgefuttert haben.