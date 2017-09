Ein normaler Brandeinsatz an einem Gebäude in Menden hat sich am Montagabend in einen Großeinsatz der Feuerwehr verwandelt.

Menden. Ein normaler Brandeinsatz an einem Gebäude in Menden hat sich am Montagabend in einen Großeinsatz der Feuerwehr verwandelt. Während das normal über einen Notruf gemeldete Feuer schnell gelöscht werden konnte, entdeckten die Rettungskräfte vor Ort eine unbekannte Substanz. Sie forderten einen Spezialisten an, der eine Probe nahm, um diese zu untersuchen. Laut Westfalenpost ist der Ort des Einsatz der Königreichsaal der Zeugen Jehovas. Von Brandstiftung ist die Rede.

Die Feuerwehr sperrte das in einem Wohnbereich gelegene Gebäude ab, Evakuierungen waren nicht nötig, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Der Einsatz läuft noch.