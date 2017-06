Ein Fenster wurde beschädigt. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.

Berlin. Unbekannte haben im Osten Berlins ein unbewohntes Flüchtlingsheim attackiert. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Freitag mitteilte, wurden an dem noch im Bau befindlichen Gebäude im Stadtteil Marzahn fünf Fenster beschädigt. Demnach informierten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Beamten am Vormittag über die Schäden.

Verletzt worden sei niemand, erklärte die Polizei. Eine politisches Motiv für die Tat sei nicht auszuschließen, weshalb der polizeiliche Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts ermittle. cfm/bfi AFP