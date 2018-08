Alte Schiffsmotoren tragen zu hohen Abgasbelastungen in Städten bei. Zum Umrüsten fehlt vielen Eignern aber das Geld.

Düsseldorf. Über Diesel-Abgaswerte wird seit Wochen und Monaten gesprochen, diskutiert, gestritten. Dabei geht es aber beinahe immer nur um Autos. Was aber ist mit Industrie und Haushalten? Was ist mit anderen Fahrzeugen, die ebenfalls Abgase in die Luft pusten? „Alle, die für Emissionen verantwortlich sind, müssen in den Blick genommen worden“, findet NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Vor allem in Bezug auf die Binnenschifffahrt findet die CDU-Politikerin: „Da muss noch einiges getan werden.“

Die Ministerin fordert vom Bund ein Förderprogramm, mit dessen Hilfe Binnenschiffer ihre Schiffe umrüsten lassen können. Etwa so, wie es das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) mit seinem Laborschiff „Max Prüss“ getan hat. Alle Haupt- und Hilfsmaschinen des Schiffes sind mit Anlagen zur Abgasreinigung ausgestattet. So stößt die „Max Prüss“ 95 Prozent weniger Feinstaub, 98 Prozent weniger Kohlenwasserstoffe und 77 Prozent weniger Stickoxide aus.

Die Umrüstung eines großen Schiffes kostet wohl 500 000 Euro

260 000 Euro hat die Umrüstung für das relativ kleine Laborschiff mit seinen zwei Motoren gekostet, für ein großes Binnenschiff wären vermutlich mindestens 500 000 Euro nötig. Geld, das viele Kleinunternehmer nicht haben. Eine gesetzliche Regelung, die Eigner von älteren Schiffen zur Umrüstung zwingen würde, gibt es nicht. Ministerin Ursula Heinen-Esser hofft daher, durch den Anreiz durch Fördergelder ein Umdenken zum Umrüsten zu schaffen.

Im Gegensatz zu Automotoren haben Schiffsmotoren mit durchschnittlich 29 Jahren eine relativ lange Lebensdauer. Ohne gesetzlichen Zwang dauere es demnach vergleichsweise lange, bis neue Vorgaben in vielen oder allen Schiffen umgesetzt sind, sagt Lanuv-Präsident Thomas Delschen. Denn neue Motoren müssen zwar sehr wohl Emissionsstandards erfüllen. Nach Schätzungen des Lanuv haben aber rund 60 Prozent der Schiffe, die in NRW unterwegs sind, Motoren, die vor 2003 eingebaut wurden, also schon mehr als 15 Jahre in Betrieb sind.

In Köln oder Düsseldorf ist der Schiffsverkehr für 20 beziehungsweise 30 Prozent der Stickstoffdioxid-Emissionen verantwortlich. Auf dem nordrhein-westfälischen Abschnitt des Rheins entstehen durch die Binnenschifffahrt jährlich mehr als 20 000 Tonnen Stickstoffoxide. Dabei werden dreieinhalb Millionen Tonnen Kraftstoff verbraucht.