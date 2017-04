Köln. Mit Seil und Lkw haben Unbekannte in Köln Junkersdorf am Montag vergeblich versucht einen Geldautomaten zu stehlen. Sie hatten bereits ein Loch in die Eingangstür eines Supermarktes an der Horbeller Straße geschlagen, ein Stahlseil um den dortigen Automaten gelegt und an einen Lkw gebunden, wie die Polizei mitteilte.

Die Alarmanlage hatte um kurz nach 4 Uhr am frühen Morgen ausgelöst. Als ein Wachdienstmitarbeiter den Einbruch feststellte, waren die Täter jedoch bereits ohne Beute geflohen. Auch den Renault-Lkw ließen sie am Tatort zurück.

Die Polizei Köln sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen machen? Wer hat die Unbekannten oder den Lkw vor oder nach Tat gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. dpa/red