Die fünfköpfige Bande, der eine Serie gewalttätiger Überfälle auf Geldtransporter angelastet wird, tarnte sich mit Handwerksberufen und einem unauffälligen Leben. Bei fünf Taten ist sich die Polizei sicher, elf weitere werden noch geprüft.

Hagen. Kalaschnikows, Panzerfaust-Attrappen, rücksichtslose Schüsse auf einen Pförtner und die Besatzung von Geldtransportern - das steht für schweren Raub und versuchten Mord. Begangen von scheinbar netten und unauffälligen Nachbarn mit soliden Handwerksberufen - Elektriker, Schlosser, Lkw-Fahrer. Fünf Raubüberfälle auf Geldtransporter zwischen 2000 und 2015 ordnen Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen den fünf in der vergangenen Woche verhafteten Männern mittlerweile sicher zu. Elf weitere Überfälle könnten noch dazukommen.

Um die bürgerliche Fassade der Bande einzureißen, war am 27. September ein Großaufgebot an Polizisten nötig. Über 200 Beamte, darunter mehrere Spezialeinsatzkommandos, durchsuchten am Morgen zeitgleich 17 Objekte - von Täterwohnungen bis zu Garagen. Als Kopf der Bande gilt ein 48-jähriger Elektriker aus Haan. Laut Klaus Müller, Leiter des Hagener Kommissariats zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, lebte er „ein bodenständiges Leben. Ein netter Mensch, der regelmäßig arbeiten geht.“

Sein Bruder (40) wurde in Wuppertal verhaftet, zwei Kumpane (52 und 53) in Haan und Hilden. Das jüngste Bandenmitglied (30), das entsprechend bei den frühesten Überfällen nicht beteiligt war, ging den Ermittlern in Solingen ins Netz. Der Mann steht in dringendem Tatverdacht, für den Winter den nächsten Überfall auf einen Geldtransporter geplant zu haben.

Schon vor 17 Jahren aktiv

Die zum jetzigen Zeitpunkt älteste Tat der Bande reicht 17 Jahre zurück. Im März 2000 wurde ein Geldtransporter in der Lieferzone eines Verbrauchermarkts in Neuss gerammt und mit zwei Fahrzeugen blockiert. Die maskierten Männer eröffneten das Feuer auf den Transporter und zwangen die Fahrer, den Wagen zu öffnen. Beute nach heutigem Wert: 359.000 Euro.

2001 und 2002 folgten zwei Überfälle in Werl. Im ersten Fall auf dem Gelände eines Möbelhauses wollte ein Pförtner die Polizei rufen und geriet deswegen unter Beschuss. Ein Projektil verfehlte ihn nur knapp. Die Täter konnten mit 880.000 Euro fliehen. Ein Jahr später blockierte das Sicherheitssystem des Transporters, sodass die Räuber ohne Beute fliehen mussten. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde durch Splitter verletzt. Es soll Aufforderungen gegeben haben, ihm ins Bein zu schießen, sogar den Zuruf: „Erschieß ihn!“ 2004 trat die Bande wieder bei einem Überfall in Wetter in Erscheinung, blieben aber auch ohne Beute.

Die Tatorte Neuss 25. März 2000; Beute: 359.000 Euro Werl 30. November 2001 und 23. Dezember 2002; Beute: beim ersten Mal 880.000 Euro, beim zweiten Mal keine. Wetter 29. April 2004; Beute: keine Dortmund 12. Dezember 2015; Beute: gut 300.000 Euro

Der jüngste Überfall erfolgte im Dezember 2015 in Dortmund. Die Räuber konnten mit gut 300.000 Euro entkommen. Insgesamt hätten sie in den 15 Jahren also 1,5 Millionen Euro erbeutet. Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche wurden neben Waffen, Nachtsichtgeräten, Elektroschockern, teuren Uhren und Harley Davidsons auch 125.000 Euro Bargeld beschlagnahmt und gepfändet, dazu mehrere Grundstücke. Insgesamt, so Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli, bewegen sich die Pfändungswerte bei den einzelnen Tätern zwischen 300.000 und 1,7 Millionen Euro. Das alles deutet auf weitere Fälle hin.