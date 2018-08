Düsseldorf. Wer im Urlaub ist, am See liegt oder im Schatten entspannt, kann das Sommerwetter in vollen Zügen genießen. All diejenigen, die bei dieser Hitze in ihrem Alltag gefangen sind, können den hohen Temperaturen meist wenig abgewinnen. Für alle gilt jedoch: Der Hitze kann man kaum entkommen.

Die Twitter-Gemeinde hat das eingesehen und versucht's mit Humor: Nutzer erfinden „kühle“ Titel für berühmte Filme und verbreiten sie unter dem Hashtag #Erfrischungsfilme auf Twitter. Hier eine Auswahl unserer Favoriten:

1. Aus "Zurück in die Zukunft" wird...

Zurück in die Zugluft#ErfrischungsFilme — Björn Starkimarm (@BStarkimarm) 31. Juli 2018

2. An heißen Tagen trägt der Teufel nicht Prada, sondern...

Der Teufel trägt nada #ErfrischungsFilme — 1himbeere (@1himbeere) 31. Juli 2018

3. Der Hundertjährige, der...

Der Hundertjährige, der ins Freibad stieg und verschwand #erfrischungsfilme — Florian ⭐ (@RianGaudy) 31. Juli 2018

4. Nachts wäre es im Museum zwar auch kühl, aber warum nicht gleich...

Nackt im Museum#ErfrischungsFilme — SteCu The QQ (@DoubleQ) 31. Juli 2018

5. Grace Kelly nicht über den Dächern, sondern...

Unter den Fächern von Nizza #ErfrischungsFilme — Duden (@Dudenverlag) 31. Juli 2018

6. Nicht fehlen dürfen Ali Baba und die 40...

Ali Baba und die 40 Erfrischungstücher#ErfrischungsFilme — hierlustigenNamenvorstellen (@hierlustigen) 31. Juli 2018

7. Vom Winde verweht? Wohl eher...

8. Wo ist das freundliche Murmeltier hin?

#ErfrischungsFilme Und täglich duscht das Murmeltier — Motte (@Manu_Otte) 31. Juli 2018

9. "High, high, high to tigh, space taxi to the sky" singt man auf dem...

10. Tote Mädchen...