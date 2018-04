Am Sonntagabend haben laut Polizeiangaben erneut "Rennwagen" mit britischen Kennzeichen für Aufregung im Verkehr gesorgt - dieses Mal auf der A61 in Richtung Venlo. Anrufer berichteten der Polizei von auffällig getunten Autos, die andere Verkehrsteilnehmer mit sehr hohen Geschwindigkeiten rechts wie links überholten und schnitten. Zeugen hätten zudem davon berichtet, dass einzelne Fahrer teilweise den folgenden Verkehr ausgebremst hätten, um ein ungestörtes "Kräftemessen" der anderen "Rennfahrer" zu ermöglichen, heißt es im Bericht der Polizei. Vier der mutmaßlich an den illegalen Rennen beteiligten Sportwagen wurden sichergestellt. Ihre Heimreise müssten die jungen Männer jetzt nicht nur ohne ihre Sportwagen und Führerscheine organisieren, auch diverse technische Geräte wie Smartphones, Dashcams und Tablets seien eingezogen worden, erklärte die Polizei. Die Polizei kontrollierte viele getunte Fahrzeuge am Wochenende - wie hier bei einem Treffen am "Car-Freitag" in Bochum. Foto: Roland Weihrauch/dpa Raser-Rekord in Duisburg Die Polizei in Duisburg berichtete von einem Raser-Rekord am "Car-Freitag". Ein Mann aus Mülheim sei mit seinem Jaguar bei einem illegalen Rennen mit 127 km/h über die B288 gerast. Im gesamten Stadtgebiet seien 282 Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit gestoppt worden. Die Dortmunder Polizei hat nach einem verbotenen Autorennen zwei Autos beschlagnahmt und die Führerscheine der Fahrer kassiert. Die 24 und 29 Jahre alten Männer waren am sogenannten «Car-Freitag» mit ihren getunten Fahrzeugen um die Wette gefahren, als sie einer Zivilstreife ins Netz gingen, teilte die Polizei am Montag mit. In der Bilanz des Treffens der Tuningszene am Freitag vor Ostern registrierten die Verkehrskontrolleure zudem mehrfach Temposünder: Zwei Autofahrer rasten mit 100 km/h und mehr über Straßen, auf denen nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Ein Dortmunder fuhr mit gemessenen 156 km/h zu schnell. Erlaubt waren nur 100. Ein Hagener hatte 117 Sachen drauf, wo er nur 60 Kilometer in der Stunde hätte fahren dürfen. Insgesamt überprüften die Beamten 123 Fahrzeuge und verhängten 120 Mal Verwarnungsgelder. In vier Fällen wurden Fahrzeuge stillgelegt, weil sie extrem «frisiert» waren. Rund um Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen wurden 630 Fahrzeuge kontrolliert. 449 Mal seien Verwarnungsgelder ausgesprochen worden, weil Fahrer zu schnell unterwegs waren, so die Polizei.

In Paderborn hatten sich bereits am Donnerstagabend rund 400 Autofans mit ihren oftmals tiefergelegten und leistungsgesteigerten Fahrzeugen auf einem Parkplatz getroffen. Ein Treffen der Auto-Tuning-Szene in Limburg am «Car-Samstag» hatte regen Zulauf: Schätzungsweise 1500 bis 2000 PS-Bastler und Zuschauer drängten sich im Bereich des ICE-Bahnhofs um die dort zur Schau gestellten aufgemotzten Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt 102 Fahrzeuge und 179 Menschen wurden bei der offiziell genehmigten Veranstaltung kontrolliert. Die Beamten stellten 118 Geschwindigkeitsverstöße und 11 weitere Ordnungswidrigkeiten fest. Raser schaltet Licht aus, um der Polizei zu entkommen Bei der Flucht eines Rasers wurde in Berlin eine Polizistin verletzt. Ein 37-Jähriger soll am Samstagabend ein Rennen gegen ein anderes Auto gefahren haben, wie die Beamten mitteilten. Zivilfahnder beobachteten, wie beide Fahrzeuge deutlich zu schnell durch diverse Straßen bis auf die Autobahn 111 fuhren. Die Ermittler verfolgten den 37-Jährigen, der die Autobahn wieder verließ. Das andere Auto blieb auf der Autobahn. Während seiner Flucht überfuhr der Mann den Angaben zufolge mehrere Ampeln und schaltete zwischenzeitlich sein Licht aus, um den Polizisten zu entkommen. Auch nachdem er eine Polizeistreife gerammt hatte, setzte er seine Flucht fort. Bei einem zweiten Unfall wurde die Polizistin verletzt, sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Kurz darauf stellten die Ermittler den mutmaßlichen Raser. Er wurde vorläufig festgenommen und sein Auto wurde beschlagnahmt. Der andere Raser konnte fliehen. Auf der Flucht vor der Berliner Polizei baute ein 19 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein einen Unfall. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen wurde ein Autofahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit fast 200 Stundenkilometern lieferten sich zwei Autofahrer auf der Bundesstraße 42 in Rheinland-Pfalz ein illegales Rennen. Sie seien am Karfreitag zeitweise mit mehr als 190 Kilometern pro Stunde bei Braubach unterwegs gewesen, hätten Kurven geschnitten und Sperrflächen überfahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der Fahrer hatte demnach hinter der Frontscheibe ein Blaulicht installiert und eingeschaltet. Die Führerscheine der «selbst ernannten Rennfahrer» und das illegale Blaulicht wurden eingezogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch Anzeigen sollten folgen. Sportwagenfahrer verliert Kontrolle und kracht in geparkte Fahrzeuge Ein junger Sportwagenfahrer hat am Ostermontag in Mannheim die Kontrolle über sein Auto verloren und ist bei einer Karambolage schwer verletzt worden. Sein Wagen schleuderte in vier geparkte Fahrzeuge. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 23-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein junger Fahrer hatte in Mannheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Foto: Priebe/pr-video/dpa Ein geparktes Auto wurde bei dem Vorfall im Stadtteil Käfertal durch die Wucht des Aufpralls vor eine Hauswand geschleudert. Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf ein illegales Autorennen. Schleuderspuren würden jedoch darauf hindeuten, dass der Mann mit «stark überhöhter Geschwindigkeit» unterwegs gewesen war, so der Sprecher der Polizei. pasch/dpa