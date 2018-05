Platz 1: Mikolas Josef, „Lie to me“: So groovy kann Tschechien sein: Nur selten merke ich mir einen Eurovision-Song auf Anhieb. Zu oft gehört, zu austauschbar, zu belanglos ist vieles, was da Jahr für Jahr über die Bühne geht. Beim tschechischen Beitrag für 2018 ist das anders: „Lie to me“ von Mikolas Josef hat Ohrwurm-Qualitäten. Und sticht heraus. „Come and lie to me, oh baby. . .“ – selbst, wenn die restlichen Worte nicht direkt haften bleiben: Die kleine Refrain-Melodie speichert das Hirn. Und bei den trompeteten Kontrapunkten aus der Jazz-Ecke zuckt unwillkürlich der Fuß. Nennen wir das Ganze den Justin-Timberlake-Effekt. Sie wissen schon: „Dirty Bäääähäääbe...“ Ja, genau. Einmal im Kopf, bleibt’s drin. Ob man will oder nicht. Würde Herr Timberlake den tschechischen Eurovision-Titel interpretieren, wären ihm weltweit wohl ein paar Top-Ten-Platzierungen vergönnt. Dafür sollte es am Samstag auch für Herrn Josef reichen. Mindestens.

Platz 2: Frankreich, Madame Monsieur

Platz 3: Israel, Netta Platz 4: Australien, Jessica Mauboy

Platz 5: Zypern, Eleni Foureira

Christian Gerstenberger