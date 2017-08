Trotz der Warnung von Außenminister Gabriel urlauben wieder mehr Menschen in der Türkei. Doch für Gefahren sind viele stärker sensibilisiert.

Düsseldorf. Was heißt denn schon sicher? In Zeiten, wo heute ein Anschlag der sogenannten Terrormiliz IS in Barcelona die Welt erschüttert und morgen an einer Bushaltestelle in Marseille ein Auto auf eine Gruppe von Passanten zurast (die Tat war nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl nicht politisch motiviert), gewinnt das Thema Sicherheit bei der Urlaubsplanung für die Deutschen eine neue Bedeutung. Ein Paradebeispiel gibt da wohl die weiterhin angespannte Situation in der Türkei ab – gerade erst hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) wieder vor Reisen in das beliebte Urlaubsland gewarnt.

Einschüchtern lassen sich die Deutschen im Hinblick auf ihre Urlaubspläne von diesen Entwicklungen jedoch offenbar nicht; ihre Reiselust ist ungebrochen. Dies legen die Ergebnisse einer Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen nahe, nach der im Frühjahr dieses Jahres noch 69 Prozent der Befragten angaben, definitiv oder wahrscheinlich verreisen zu wollen – nur ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Zwar habe der Terror Auswirkungen auf die Wahl des Reiseziels, halte die Deutschen aber nicht grundsätzlich von touristischen Aktivitäten ab, berichten die Autoren der Studie.

Spurlos vorbei geht die allgegenwärtige terroristische Bedrohung an den Deutschen jedoch keineswegs, hält Harald Pechlaner, Professor am Lehrstuhl für Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, fest: „Das Angstniveau ist durchaus gestiegen und deutsche Touristen sind für Gefahrenquellen im Urlaub sensibilisiert“, so Pechlaner. „Dies bewirkt allerdings weniger, dass sie grundsätzlich Abstand vom Reisen nehmen, sondern eher, dass gefühlt sichere Destinationen innerhalb Deutschlands stärker gefragt sind.“

Bei aller Liebe zu heimischen Gefilden zieht es die Deutschen derweil nach wie vor auf ihre liebste Ferieninsel: Mallorca ächzt aktuell mehr denn je unter dem touristischen Ansturm, wobei der klischeehafte deutsche Mallorca-Urlauber sich weniger um die Probleme der Einheimischen schert, als darum, wo er auf der Schinkenstraße möglichst enthemmt eine Bierdusche nehmen kann.

Protestgruppe „Arran“ lehnt sich gegen den Massentourismus auf

So kann auch eine Zukunftsbranche wie der Tourismus bizarre Züge annehmen, wie der Protest vor allem junger Mallorquiner und linker Bürgergruppen gegen den Massentourismus auf der Balearen-Insel zeigt. Mit medienwirksamen Guerilla-Aktionen zeigt die katalanische Jugendorganisation „Arran“ ihren Unmut über explodierende Mietpreise, überfüllte Strände und niveaubefreite Partyexzesse.

Reisewarnungen Auf seiner Homepage informiert das Auswärtige Amt laufend über die Situation im Ausland im Hinblick auf politische Spanungen oder Naturkatastrophen. Dabei wird zwischen Reise- und Sicherheitshinweisen sowie Reisewarnungen unterschieden. Letztere enthalten einen „dringenden Appell des Auswärtigen Amtes, Reisen in ein Land oder eine Region zu unterlassen.“

Ihr Protest hat viele Gesichter: Mal vermiesen sie einem Reisebus die Tour, indem sie dessen Reifen zerstechen – mal lassen sie die Touristen bei lautstarken Demonstrationen wissen, was sie von ihnen halten. Ungeachtet der Tatsache, dass der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für Mallorca bleibt und man auf ihn angewiesen ist. Für Harald Pechlaner gilt: „Tourismus kann nur nachhaltig sein, wenn er den Einheimischen nicht gefühlt die Räume nimmt und die Wertschöpfung sinnvoll verteilt wird. Man muss die Menschen auf diesem Weg mitnehmen.“