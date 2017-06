Ein mit 800 Puten beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 43 in Nordrhein-Westfalen umgekippt. Die Autobahn musste gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer.

Haltern am See. Ein mit 800 Puten beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 43 in Nordrhein-Westfalen umgekippt. Die Autobahn musste gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer.

Der Transporter war am Donnerstagmorgen bei Haltern im südlichen Münsterland aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Tiere verendeten. Wie viele es genau waren, stand zunächst nicht fest. Ein Veterinär sollte entscheiden, was mit den übrigen Vögeln passiert. Menschen wurden nicht verletzt.

Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Münster zwischen Lavesum und Dülmen gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis in den Nachmittag an. (dpa/Red)