Troisdorf. Am Freitag um 19.05 Uhr wurde eine Funkstreife auf der Poststraße in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) durch einen 20-jährigen Touristen angesprochen, der kurz zuvor von dem Fahrer eines VW Transporter mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde. Das Fahrzeug flüchtete in Richtung Spich.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug auf der Mülheimer Straße gesichtet, angehalten und kontrolliert werden. Die in Wuppertal und Köln wohnenden Fahrzeuginsassen wurden überprüft und durchsucht. Bei der Durchsuchung konnten zwei Messer aufgefunden werden. Sie wurden sichergestellt. Zur Identifizierung wurden alle Insassen der Polizeiwache Troisdorf zugeführt.

Als Täter wurde ein 37-Jähriger aus Wuppertal identifiziert. Das 20-jährige Opfer erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Der Täter wurde im Anschluss entlassen.