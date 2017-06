Feuer in einem Obdachlosenheim in Gütersloh: Im ersten Stock findet die Polizei einen Toten. Die anderen Bewohner kommen glimpflich davon. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Gütersloh. Bei einem Feuer in einer städtischen Obdachlosenunterkunft in Gütersloh ist ein Mann ums Leben gekommen, zehn weitere Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr konnte am frühen Sonntagmorgen 14 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Zehn von ihnen wurden mit einem Bus in Krankenhäuser gebracht, bei ihnen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. In einem Zimmer im ersten Stock fand die Feuerwehr einen Toten. Bei ihm handele es sich höchstwahrscheinlich um einen Bewohner, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten am Montag noch an. Es gebe aber keine Hinweise auf Brandstiftung, sagte der Sprecher. (dpa)