Ein Mitarbeiter der Spurensicherung geht am 23.09.2017 durch einen Park bei Dülmen (Nordrhein-Westfalen). In dem Park ist ein toter Säugling gefunden worden. Passanten entdeckten die Leiche am Samstagnachmittag in einem Müllsack im Ortsteil Buldern, wie die Polizei mitteilte. Foto: Andre Braune/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++