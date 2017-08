Bei dem Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona sind mindestens 12 Menschen getötet worden. Mehr als 80 weitere wurden verletzt, wie der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Donnerstagabend auf Twitter mitteilte.

Eine spanische Zeitung hatte zuvor darüber berichtet, dass sich der oder die Täter in einem Restaurant in der Nähe des Tatortes in Barcelonas Stadtzentrum verschanzt haben sollen. Die Sicherheitskräfte hatten einen großen Teil der Innenstadt abgesperrt. Ein Aufgebot an Antiterrorkräften sei im Einsatz.

Nach dem Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona sind nach Angaben des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont zwei Verdächtige festgenommen worden. Einer der Festgenommenen wurde als Driss Oukabir identifiziert, wie ein Sprecher der Polizeigewerkschaft sagte. Die Beamten dementierten am Donnerstagabend, dass sich ein anderer Verdächtiger in einer Kneipe verschanzt habe.

Auf Barcelonas beliebter Flaniermeile Las Ramblas ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast.

In Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Medien berichten von mehreren Toten. Die Polizei spricht von einer Terrorattacke. Zwei Verdächtige wurden verhaftet. IS reklamiert Terroranschlag von Barcelona für sich.

Die IS-Terrormiliz hat laut ihrem Sprachrohr Amak den Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona für sich reklamiert. Einer «der Soldaten des Islamischen Staates» habe die Tat ausgeführt, meldete Amak am Donnerstag im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitsquellen.

Augenzeuge aus Deutschland berichtet von Panik an mehreren Stellen

Ein deutscher Augenzeuge berichtete, in der Innenstadt von Barcelona seien an mehreren Stellen Menschen in Panik umhergelaufen. Er selbst sei auf dem Weg in Richtung der Flaniermeile Las Ramblas gewesen, sagte Albert Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt, der Deutschen Presse-Agentur am Telefon.

Der deutsche Augenzeuge Albert Zeitler berichtete weiter, in einer Querstraße zum Museum für zeitgenössische Kunst sei es wie in einer «Kriegszone» gewesen. «Polizisten mit Maschinengewehren und Gewehren im Anschlag kamen in der Straße auf mich zugerannt.

Und alle flüchteten in die Läden.» Die Geschäfte hätten die Rollläden runtergelassen. Auch an einem anderen Platz seien viele Polizisten gewesen. Er denke, zwei Fahrer seien gejagt worden. «Die waren auf der Flucht», sagte der Deutsche.

Ihm seien Leute entgegengerannt gekommen. «Bei den Leuten im Gesicht war Chaos», sagte Zeitler. Die Polizei habe mit Bändern die Straße abgesperrt. Er habe gesehen, dass Einkaufswagen verstreut herumlagen. «Und eine Person lag verletzt oder tot, ich weiß es nicht, auf dem Boden.» Die Polizei sei auch fast in Panik gewesen.

Polizisten suchten offensichtlich im Gebiet um das Stadtviertel El Raval nach Tätern. Sie hätten - teils mit Masken und Schutzanzügen - die Leute angeschrien, die Straßen zu verlassen. «Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es war schon fast ein Kriegserlebnis», sagte er.

Seine Frau habe in einem Einkaufszentrum an der Plaça de Catalunya eine Zeitlang festgesessen, weil die Eingänge geschlossen worden seien. Die Menschen seien durch Hintereingänge rausgelassen worden. Beide seien nun wohlbehalten zu Hause. «Wir dachten immer, Barcelona ist eine friedliche Stadt», sagte Zeitler.

«Ich bin einfach so nah wie möglich an einen Ort gerannt, wo ich mich schützen konnte.»

Ein französischer Tourist

Ein französischer Tourist erzählte dem Sender BFMTV, das Fahrzeug sei Zickzack gefahren, «um ein Maximum an Fußgängern zu erwischen». «Das ist ein Lieferwagen, der in die Fußgängerstraße gerast ist», sagte Henry, der den Angriff nach eigenen Angaben aus nächster Nähe miterlebte.