Auf den Straßen von Nordrhein-Westfalen sind am Wochenende wieder mehrere Menschen gestorben. Zwei Mal versuchen die mutmaßlichen Verursacher sogar, unentdeckt davonzukommen.

Düsseldorf. Bei Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Nordrhein-Westfalen mehrere Menschen ums Leben gekommen. In Hünxe wurde in der Nacht zum Sonntag ein 16 Jahre alter Radfahrer offensichtlich bei einem Unfall schwer verletzt, Passanten fanden ihn am Straßenrand. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle, der Verursacher fuhr weiter.

Am Morgen fiel Polizisten im nahegelegenen Voerde ein Auto mit Unfallspuren auf, die zu dem bislang ermittelten Hergang in Hünxe passen. Der 29-jährige Besitzer wurde alkoholisiert in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Oma und Enkelin angefahren - Seniorin stirbt

Auch bei Schloß Holte-Stukenbrock gab es nach Angaben der Polizei in Gütersloh einen Fall von Fahrerflucht. Dort hatte ein Autofahrer eine 66-jährige Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt. Ihre zehnjährige Enkeltochter überlebte mit lebensgefährlichen Verletzungen. Der 56 Jahre alte Fahrer des Geländewagens wollte diesen Angaben zufolge flüchten und krachte dabei mit seinem Auto gegen einen Baum. Sanitäter versorgten den Mann, der vermutlich Alkohol getrunken hatte, und brachten ihn in eine Klinik. Vor dem Unfall war er mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten. Er riss das Lenkrad herum und fuhr mit seinem Geländewagen die beiden Radlerinnen um, die gerade am Straßenrand gehalten hatten.

In Halle kam am Samstag ein 65 Jahre alter Mann aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn. Sein Auto überschlug sich und blieb auf einem Acker auf dem Dach liegen. Mehrere Ersthelfer konnten den Mann zwar aus dem Wrack befreien, er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein gesundheitliches Problem den Unfall ausgelöst hat.

Ebenfalls am Samstag starb ein 58 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in Menden im Sauerland. Er hatte einen Traktor überholen wollen, der auf einer Bundesstraße vor ihm fuhr. Beim Linksabbiegen übersah der 29-jährige Traktorfahrer den Motorradfahrer, so dass es zum tödlichen Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige erlitt einen Schock. dpa