Eine 79-Jährige wurde durch einen LKW auf einem Firmengelände erfasst und tödlich verletzt.

Remscheid. In Remscheid kam es am Mittwoch an der Wüstenhagener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin tödlich verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr rangierte ein 47-Jähriger mit seinem Lkw auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände und kollidierte dabei mit einer 79-jährigen Fußgängerin.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.