Köln. Am Montagabend fuhr ein 44-Jährige mit seinem Lkw in der Kölner Innenstadt auf der Subbelrather Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts auf die Innere Kanalstraße in Richtung Aachener Straße abbiegen. Aufgrund eines Rückstaus musste er auf dem dortigen Fußgängerüberweg anhalten.

Beim Anfahren erfasste der Zülpicher den Radfahrer (50), der zuvor ebenfalls die Subbelrather Straße stadteinwärts befahren hatte und nach Zeugenangaben vor dem stehenden Lkw den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Kölner stürzte und wurde von dem Lastwagen überrollt. Dabei wurde er tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, sein Führerschein wurde sichergestellt.