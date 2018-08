Civita (dpa) - In einer Schlucht in Süditalien sind mehrere Ausflügler von Wassermassen überrascht und in den Tod gerissen worden. Am Tag nach dem Unglück bei Civita in der Region Kalabrien fanden die Retter nach Angaben des Zivilschutzes drei junge Männer lebend und in guter Verfassung.

Damit gebe es «zu 99,9 Prozent» keine Vermissten mehr, sagte Umweltminister Sergio Costa am Dienstag nahe der Unglücksstelle. Die Suche im trüben Wasser ging trotzdem weiter.

Denn der Zugang zur 13 Kilometer langen Schlucht, in der sich die Felswände bis zu 400 Meter hochziehen, ist stellenweise einfach und wird nicht kontrolliert. Man könne nicht ausschließen, dass Wanderer ohne offiziellen Touristenführer unterwegs seien, sagte eine Sprecherin des Zivilschutzes. Die Raganello-Schlucht liegt im malerischen Nationalpark Pollino.

Kenntnisse zu betroffenen deutschen Staatsangehörigen liegen dem Auswärtigen Amt in Berlin nicht vor.

«Das Wasser hat alles mitgerissen, was es finden konnte, leider auch Menschen», sagte Domenico Gioia, der für die italienische Vereinigung der Bergführer (AIGAE) Exkursionen durch Kalabrien führt und sich am Dienstag nahe der Einsatzstelle in der Berggemeinde Civita befand.

Am Montag sei ein starkes Unwetter über der Region niedergegangen, allerdings nicht unmittelbar über der Schlucht, erklärte Gioia. Womöglich merkten die Ausflügler nicht, wie viel Regen in den umliegenden Bergen niederging und den «fast trockenen Bach», wie Gioia sagte, in einen reißenden Fluss verwandelte. «So eine Situation hatten wir hier seit 40, 50 Jahren nicht mehr.» Die Sommer sind in Süditalien heiß und trocken, oft zu trocken.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Montag spielten sich dramatische Szenen ab. «Wasser, Schlamm, Geröll. Und mittendrin die Körper der Ausflügler. Unsere Männer wussten sofort, dass hier etwas Schreckliches passiert ist», erzählte Guido Umile von der Bergrettung dem «Corriere della Sera». «Die enormen Wassermassen wurden in die Schlucht geleitet und kamen mit vernichtender Kraft.»

Insgesamt wurden nach offiziellen Angaben 26 Menschen gerettet, elf von ihnen liegen dem Zivilschutz zufolge im Krankenhaus. «Wir hörten ein Donnern, gleich danach stürzte eine Wassermauer hinunter, die uns wegriss», zitierte die Zeitung eine Italienerin, die gerettet wurde. «Ich habe es geschafft, (...) mich an einem Baum festzuhalten, aber ich sah Körper, die mit wahnsinniger Gewalt fortgespült wurden.» Medienberichten zufolge kommen die Opfer überwiegend aus Süditalien.