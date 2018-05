Erstmals seit 52 Jahren genießen Schüler wieder Pfingstferien. Hier finden Sie einige Tipps für eine gemeinsame Zeit mit der Familie.

Düsseldorf. 2,5 Millionen Schüler in NRW feiern seit Freitagnachmittag unbewusst das Werk von Papst Gregor XIII (1502 bis 1585). Warum? Sein Kalender, der Gregorianische Kalender, hat den Kindern und Jugendlichen an Rhein und Ruhr die ersten Pfingstferien seit 52 Jahren beschert.

Was für Schüler in Bayern und Baden-Württemberg eine Selbstverständlichkeit ist, wird in NRW als Ausnahmejahr bezeichnet. Grund für den Ferien-Zugewinn hierzulande sind Feiertage, die in 2018 so günstig liegen, dass Ferientage am Ende der Planung übrig geblieben sind. Diese werden nun bis nächsten Freitag abgefeiert. Unsere Zeitung gibt Ihnen Tipps, wie sie die kommenden Tage mit der Familie nutzen können.

Ritterspiele auf Schloss Burg in Solingen

Nicht nur Serien-Fans von „Game of Thrones“ bekommen bei dieser Veranstaltung glänzende Augen: Die Georgs Ritter lassen bis Pfingstmontag (ab 10 Uhr) auf Schloss Burg die Schwerter klirren, jedoch familiengerecht ohne Blutvergießen. Seit über 25 Jahren entführt der Familienverein Groß und Klein in die Welt des Mittelalters, in Solingen-Burg vor historischer Kulisse. Ort: Schlossplatz 2, 42659 Solingen.

„Stadtradeln“ erstmals auch im Kreis Mettmann möglich

Wer in den Pfingstferien einen Beitrag für den Klimaschutz leisten möchte, wechselt das geliebte Auto gegen den Drahtesel. Der Kreis Mettmann unterstützt erstmals die Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis, an der sich 776 Kommunen beteiligen. Bis zum 8. Juni können sich Radfahrer als Team unter www.stadtradeln.de registrieren, um Kilometer für ein besseres Klima und eine höhere Luftqualität zu sammeln.

Bergisches Straßenbahnfest in Wuppertal feiert 25-Jähriges

An Pfingsten steht einmal die von den Wuppertalern geliebte Schwebebahn im Schatten ihrer bodenständigen Geschwister. Von Sonntag bis Montag steigt das alljährliche Bergische Straßenbahnfest. Zum 25. Mal erinnert der Verein Bergische Museumsbahnen auf dem Betriebsgelände an der Kohlfurther Brücke 57 an die Geschichte des Straßenbahnbetriebs im Bergischen. Die Museumsstraßenbahn verkehrt alle halbe Stunde an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr. Ort: Kohlfurther Brücke 57, 42349 Wuppertal.

Herz des Handwerks schlägt auf dem Flachsmarkt in Krefeld

Zum 43. Mal präsentieren Handwerkszünfte aller Art ihre Kunst auf dem Flachsmarkt rund um Burg Linn in Krefeld. Bis Pfingstmontag werden ausgestorbene Berufe wie Flachsspinner, Seiler und Kettenhemdmacher wieder zum Leben erweckt. Kinder dürfen an Mitmach-Stationen ihr Talent als Lehmbauer, Drechsler und Buchdrucker unter Beweis stellen. Öffnungszeiten: Wochenende 10 bis 19 Uhr, Pfingstmontag 10 bis 18 Uhr. Ort: Rheinbabenstraße, 47809 Krefeld.