New York (dpa) - Gegen den Todesfahrer vom New Yorker Times Square wird laut einem Medienbericht wegen Mordes ermittelt. Der Mann war am Donnerstag mit seinem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast, tötete dabei eine Frau und verletzte 22 weitere Menschen.

Neben Mord würden ihm 20-facher versuchter Mord sowie in fünf Fällen ein schweres Tötungsdelikt mit einem Fahrzeug vorgeworfen, berichtete der US-Nachrichtensender CNN in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei. Auf einen terroristischen Hintergrund deutete laut New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio nichts hin.

Im Blut des 26-jährigen Richard Rojas, eines Ex-Soldaten der US-Marine aus dem Stadtteil Bronx, wurde laut CNN die auch als «Angel Dust» bekannte Droge PCP festgestellt. Der Mann habe psychische Probleme und habe Polizisten gesagt, dass er erwartet habe, von ihnen erschossen zu werden.

23 individuals were injured in today's Times Square incident, including 1 person who has passed away. The perpetrator is in custody. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 18. Mai 2017

Rojas hatte am Donnerstagmittag (Ortszeit) mit seinem Auto auf einer Kreuzung gewendet und war dann mit hohem Tempo über den Gehweg gefahren. Nach etwa drei Straßenblocks rammte er einen Poller, an dem sein Wagen hängenblieb, der kurzzeitig auch Feuer fing. Rojas versuchte zu fliehen, wurde aber sofort überwältigt und festgenommen, wie De Blasio bei einer Pressekonferenz am Times Square sagte. «Es gibt keine Hinweise, dass dies ein terroristischer Akt war.» Trotzdem würden zusätzliche Polizisten der Anti-Terror-Einheiten vorsichtshalber wichtige Orte der Metropole absichern.

Vier der 22 Verletzten schwebten nach Angaben des Feuerwehrchefs Daniel Nigro vom Donnerstag in Lebensgefahr. Ihre Überlebenschancen seien aber gut. Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 18-Jährige, die laut dem Fernsehsender NY1 mit ihrer Familie aus dem US-Bundesstaat Michigan zu Besuch in der Stadt war. Ihre 13 Jahre alte Schwester wurde ebenfalls von dem Auto getroffen und kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. Mai 2017

Nach Angaben der Behörden war Rojas 2008 und 2015 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Erst in diesem Monat wurde er erneut festgenommen - Berichten zufolge, weil er einen Besucher in der Wohnung, in der er mit seiner Mutter lebte, mit einem Messer bedrohte. Während seiner Stationierung als Elektriker auf einem Militärstützpunkt in Jacksonville (Florida) war er demnach verhaftet worden, weil er mutmaßlich einen Taxifahrer angegriffen hatte. Er verbrachte damals zwei Monate in einem Marine-Gefängnis, wie NY1 unter Berufung auf Akten der Seestreitkräfte berichtete.