Seelenruhig liegt der Kater in der Straßenbahn.

Stuttgart. Da staunte Pendler Patrick Maurer nicht schlecht, als er am Dienstagmorgen mit der Straßenbahn nach Stuttgart fuhr. Denn auf der Sitzfläche schräg gegenüber erblickte er eine herrenlose Katze. Der tierische Fahrgast hatte es sich auf den Sitzen gemütlich gemacht und döste friedlich vor sich hin, als Maurer einen Schnappschuss machte und es auf der Facebook-Seite der Eßlinger Zeitung teilte. Dazu schrieb er: "Falls jemand seine kleine Katze vermisst. Sie fährt derzeit auf der Linie S1 hin und her. Der Lokführer weiß Bescheid👍."

Maurers Post wurde auf Facebook zum Hit und bereits über 30 000 Mal geteilt. Mitarbeiter der Tierrettung holten den Kater in Stuttgart aus der Bahn. Mittlerweile wurde der Kater von seinem Besitzer abgeholt und nach Hause gebracht.

Wie das Tier überhaupt in die Bahn gelang, ist unklar. Laut Recherchen der Eßlinger Zeitung ist es aber nicht das erste Abenteuer des Katers. Laut der Zeitung soll das Tier regelmäßig auf Reisen gehen und schon in Arztpraxen und Sisha-Bars in der Umgebung aufgetaucht sein. jp