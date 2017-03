Heute früh ist es noch teils aufgelockert und trocken. Von Westen kommen jedoch rasch dichte Wolkenfelder auf, so dass es tagsüber meist stark bewölkt ist. Örtlich fällt etwas Regen. Die Temperatur erreicht 15 bis 17 Grad, in höheren Lagen um 12 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit teils starken Böen aus Südwest bis West. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt und stellenweise regnet es noch etwas, insbesondere in der Nordhälfte. Die Luft kühlt sich auf 10 bis 7 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Am Donnerstag ist es zunächst meist dicht bewölkt und bis zum Mittag fällt Richtung Ostwestfalen örtlich noch etwas Regen. Im weiteren Tagesverlauf lockert es zunehmend auf und es ist niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 18 bis 22 Grad, in den Hochlagen 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 10 bis 7 Grad zurück.

Am Freitag ist es verbreitet heiter. Es bleibt bis zum Abend noch weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen teils stark aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Samstag ziehen von Südwesten her dichtere Wolkenfelder auf und örtlich kann es etwas regnen. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 10 und 6 Grad.