Heute Mittag bis zum Abend im Norden und im Rothaargebirge zeitweise Windböen aus West.

Heute früh ist es stark bewölkt oder bedeckt. Ein schmales Niederschlagsband zieht von Niederrhein und Münsterland in Richtung Südosten und erreicht im Laufe des Mittags auch das Gebiet von der Eifel bis ins Weserbergland. Rückseitig lockert die Bewölkung bereits wieder auf. Am Nachmittag ist es dann bei Quellbewölkung wolkig, teils auch heiter. Einzelne leichte Schauer bilden sich am ehesten im Mindener Land. Zum Abend kommt im Norden wieder dichtere Bewölkung auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad, im Bergland um 9 Grad. Der Wind nimmt im Tagesverlauf zu und weht mäßig bis frisch, in der Westfälischen Bucht und im Rothaargebirge mit starken Böen aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag breitet sich dichte Bewölkung über ganz NRW aus. Erst kommt es nur zu leichtem Regen, in der zweiten Nachthälfte regnet es dann länger anhaltend und kräftig, dies besonders in Staulagen des Berglandes. In den Hochlagen des Sauerlands kann der Niederschlag vorübergehend mit Schnee vermischt sein. Die Luft kühlt auf 7 bis 4 Grad, im höheren Bergland bis auf 1 Grad ab. Der Südwestwind lässt zunächst nach, frischt aber später wieder auf und weht mäßig bis frisch, in Böen stark. Im Bergland treten stürmische Böen auf.

Am Samstag ist es bedeckt und es fällt Regen, der besonders im Stau des Berglandes teils schauerartig verstärkt und kräftig ausfallen kann. Im Laufe des Nachmittags geht der Regen in Schauer über und lässt im Nordwesten allmählich nach. Nachfolgend lockert die Bewölkung dort auf. Die Temperatur erreicht 9 bis 13 Grad, im Bergland 5 bis 9 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch und dreht auf Nordwest. Zeitweise treten starke Böen, im Bergland stürmische Böen auf. Am Abend schwächt sich der Wind ab. In der Nacht zum Sonntag bleibt es überwiegend stark bewölkt und es fällt erneut Regen, der vom Rheinland wieder nach Westfalen zieht. Die Temperatur sinkt auf 10 bis 6 Grad, im Bergland auf 6 bis 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Südwest.

Am Sonntag fällt bei meist bedecktem Himmel weiterer Regen, der am Nachmittag und Abend allmählich über Westfalen abzieht. Dann fällt nur noch im Bergland örtlich etwas Regen. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 11 und 14 Grad, im Bergland auf 5 bis 9 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, teils auch stark aus Südwest. In höheren und exponierten Lagen sind stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und es fällt noch etwas Regen. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 10 und 6 Grad. Der Wind lässt etwas nach und weht mäßig aus Südwest. DWD