Syilvester «The same procedure» - Sendetermine von «Dinner for one»

Berlin. Butler James und sein Kampf mit dem Tigerfell - das ist ein feuchtfröhlicher Klassiker: Der Sketch «Dinner for One oder Der 90. Geburtstag» bringt die Deutschen seit mehr als 40 Jahren am Silvestertag in Sektlaune - auch dieses Jahr läuft der beliebte Sketch wieder auf mehreren Kanälen. Wer also lange genug durchzappt, hat spätestens am frühen Abend gute Chancen, beim turbulenten Abendessen zu landen.



Der NDR sendet das 18-minütige Besäufnis um 15.25 Uhr, um 17.40 Uhr, um 19.40 Uhr und um 23.35 Uhr. Der WDR hat die Sendung um 18.00 Uhr im Programm. Der SWR zeigt den Evergreen um 18.05 Uhr (in der kürzeren Schweizer Fassung), um 19.25 Uhr, dann um 21.55 Uhr (wieder Schweizer Fassung) und um 23.50 Uhr (ebenfalls Schweizer Fassung). Beim RBB wird um 18.07 Uhr zum Dinner geläutet. Im MDR ist der Sketch um 19.00 Uhr zu sehen. Im HR tischt James seiner verehrten Miss Sophie um 19.10 Uhr auf. Der BR sendet um 18.55 Uhr und um 0.35 Uhr am ersten Tag des neuen Jahres. Das Erste strahlt ebenfalls am Abend um 18.55 Uhr und am frühen Neujahrsmorgen um 0.30 Uhr aus. dpa