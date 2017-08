Washington (dpa) - Der US-Bundesstaat Texas bereitet sich auf einen Hurrikan vor, der verheerende Auswirkungen haben könnte. Der Sturm «Harvey» war von den Meteorologen am Nachmittag auf die dritthöchste Kategorie der fünfstufigen Hurrikan-Skala angehoben worden.

Er rollte am Freitag über dem Golf von Mexiko in Richtung texanische Südküste an und könnte zum schwersten Sturm in den USA werden, seit vor zwölf Jahren «Katrina» die Stadt New Orleans und die umliegende Gegend verwüstet hatte.

Den Prognosen zufolge soll «Harvey» in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) in der Gegend um die Stadt Corpus Christi auf Land treffen. «Texas steht davor, ein erhebliches Desaster zu erleben», sagte der Direktor des nationalen Katastrophenschutzes Fema, Brock Long, am Freitag dem Sender CNN.

US-Präsident Donald Trump rief die Bewohner der betroffenen Gegenden zu besonderer Vorsicht und zum Befolgen der Anordnungen der Sicherheitsdienste auf. Trump will sich Anfang nächste Woche ein Bild von der Lage in Texas machen.

«Harvey» wird voraussichtlich nicht nur der erste große Hurrikan seit «Wilma» im Oktober 2005 sein. Damals starben Dutzende Menschen an den Folgen von Überflutungen und durch Panik. Der Sturm könnte auch die erste große Naturkatastrophe in Präsident Donald Trumps Amtszeit werden.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erwartet in den kommenden Tagen ein «sehr großes Desaster» für seinen Bundesstaat. Abbott rief die Bewohner am Golf von Mexiko auf, die betroffene Küstenregion und niedrig gelegene Gebiete zu verlassen. Wer zwischen Corpus Christi und Houston - der viertgrößten Stadt der USA lebe, solle dringend erwägen, die Region zu verlassen.

«Harvey» habe sich zu einem sehr gefährlichen und komplexen Hurrikan entwickelt, sagte Abbott. Texas werde es in mehreren Regionen mit Regenmengen in Rekordhöhe zu tun bekommen. Außerdem könne niemand die Höhe der bisher vorhergesagten Sturmflut vorhersagen. Die Zwei-Millionen-Metropole Houston ist als Ölstadt mit zahlreichen Raffinerien wichtig für die Energieversorgung der USA.

«Ich will nicht dramatisch klingen, aber ich fürchte eine epische Flutkatastrophe», twitterte der Ex-Präsident der meteorologischen Gesellschaft der USA, Marshall Sheperd. Experten befürchten, dass mancherorts insgesamt bis zu 75 Zentimeter Regen pro Quadratmeter fallen können, in einer Sturmflut sogar sehr deutlich mehr. Im Schnitt sollen es 30 bis 55 Zentimeter pro Quadratmeter sein.