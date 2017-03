Rund 400 Beamte sollen landesweit im Einsatz sein, teilte das Innenministerium mit.

Düsseldorf. Mit Schwerpunktkontrollen auf den Autobahnen will die Polizei in Nordrhein-Westfalen an diesem Dienstag gegen Raser und Handynutzung am Steuer vorgehen. Rund 400 Beamte sollen landesweit im Einsatz sein, teilte das Innenministerium mit. Anlass für die intensiven Kontrollen sei die gestiegene Zahl tödlicher Unfälle auf Autobahnen. Mit 80 habe diese im vergangenen Jahr um rund ein Drittel höher gelegen als 2015. Vor allem die Ablenkung durch Smartphones sei eine immer häufigere Unfallursache. „Das scheint vielen noch immer nicht klar zu sein“, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD).