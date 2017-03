Heute ist es zunächst vor allem im Norden und Osten noch dicht bewölkt und bis zum Mittag können in Ostwestfalen örtlich noch ein paar Tropfen fallen. Im weiteren Tagesverlauf lockert es von Südwesten her zunehmend auf und es ist niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 18 bis 23 Grad, in den Hochlagen um 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur geht auf 12 bis 7 Grad, in den Senken des Rothaargebirges bis 4 Grad zurück.

Am Freitag ist es verbreitet heiter. Erst zum Abend kommen von Westen dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibt aber noch niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei warmen 19 bis 24 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen teils stark aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Samstag breitet sich die stärkere Bewölkung von Südwesten her weiter ostwärts aus. Westlich des Rheins kann es in der zweiten Nachthälfte dann örtlich etwas regnen geben. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 10 und 5 Grad.

Am Samstag ist es wechselnd, nach Westen zu auch stärker bewölkt und gebietsweise können kurze Regenschauer auftreten. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 14 Grad in den Hochlagen und 21 Grad in Teilen Ostwestfalens. Der Wind weht schwach, am Mittag teils mäßig aus Südwest. In der Nähe stärkerer Schauer sind starke Böen zu erwarten. In der Nacht zum Sonntag sind bei wechselnder Bewölkung lokal weiter kurze Schauer möglich. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen dabei zwischen 8 und 5 Grad. DWD