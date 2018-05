Kuala Lumpur (dpa) - Der Kohlefrachter «West Ridge» war 1883 auf dem Weg von Liverpool nach Bombay, als sich an Bord eine Explosion ereignete. Die 28 Mann Besatzung unter Kapitän John Arthur hatten keine Chance.

Das 70-Meter-Schiff mit einem Gewicht von mehr als 100 Tonnen versank im Indischen Ozean. Bis das Wrack entdeckt wurde, dauerte es 132 Jahre. Kurz vor Weihnachten 2015 wurde die «West Ridge» auf dem Meeresgrund geortet, in fast vier Kilometern Tiefe.

Es war ein Zufallsfund. Eigentlich hatte die Suche zum Ziel, die Maschine von Malaysia-Airlines-Flug MH370 zu finden, der im März 2014 einfach so von den Radarschirmen verschwunden war. Dieser Erfolg blieb aus. Am Dienstag ging nun auch die vorläufig letzte, privat finanzierte Mission zu Ende, ohne dass man auch nur halbwegs eine Ahnung hat, wo die Boeing 777-200ER geortet werden könnte.

Den Angehörigen der 239 Menschen an Bord von Flug MH370 geht es nun wie einst den Familien der 28 Männer von der «West Ridge». Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen Zufall. Und darauf, dass es dank moderner Technik mit einer Entdeckung vielleicht doch etwas schneller gehen möge.

Das Verschwinden der Boeing - immerhin 63 Meter lang, 18 Meter hoch, Spannbreite 60 Meter, alles in allem 223 Tonnen schwer - hat sich längst zu einem der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte entwickelt. Inzwischen gibt es Dutzende Bücher darüber, was an jenem 8. März 2014 passiert sein könnte. Eine Entführung? Ein Selbstmord des Piloten, der den Tod von 238 weiteren Menschen in Kauf nahm? Ein Brand mit giftigen Gasen an Bord, der alle bewusstlos machte?

Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, die Maschine könnte von Militärs abgeschossen worden sein, aus Versehen oder mit Absicht, so wie vier Monate später der Malaysia-Airlines-Flug MH17 über der Ukraine. Und auch an Verschwörungstheorien mangelt es nicht. Nur ein paar davon: Die Russen haben das Flugzeug nach Kasachstan entführt. Die CIA hat die Maschine auf dem Geheimstützpunkt Diego Garcia verschwinden lassen. Nordkorea war es. Oder: Außerirdische.

Was man mit Sicherheit weiß, ist, dass die Maschine noch etwa sieben Stunden über den Indischen Ozean flog, nachdem sie vom Radar verschwunden war. Anfangs in westliche Richtung, dann nach Süden. Solange nahm ein Satellit noch die sogenannten Ping-Signale auf. Und solange dauerte es in etwa, bis der Tank leer war. Aber dann? Absturz auf großer Höhe? Bruchlandung auf dem Wasser?