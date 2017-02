Markt Indersdorf (dpa) - Bei einem Sturz von einem Faschingswagen ist ein 21-Jähriger im oberbayerischen Markt Indersdorf lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei während des Umzugs am Sonntagnachmittag aus etwa vier Metern Höhe kopfüber auf den Boden gefallen, berichtete die Polizei am Abend. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach München gebracht. Die Ursache für seinen Sturz war zunächst unklar.