Porto. Ein Besucher soll vergangene Woche Montag in ein Kunstwerk im Serralves Museum in Porto gestürzt sein. Das Werk von Anish Kapoor mit dem Titel "Descent into Limbo", was so viel wie "Abstieg in die Vorhölle" bedeutet, habe der Besucher fälschlicherweise für einen aufgemalten Punkt auf dem Boden gehalten, berichtete der "Guardian". Tatsächlich sei das scheinbar unendlich wirkende Schwarze Loch zweieinhalb Meter tief.

Gegenüber dem "Art Newspaper" äußerte ein Sprecher des Museums, dass der über 60-jährige Verletze in ein Krankenhaus gebracht worden sei, aber wohl bald entlassen werde. Er gab außerdem an, dass das Sicherheitsprotokoll befolgt worden sei und zum Zeitpunkt des Unfalls sowohl Warnhinweise als auch Museums-Mitarbeiter in der Istallation gewesen seien. Vorrübergehend ist die Installation geschlossen. Man hoffe darauf sie in einigen Tagen wieder öffnen zu können, erklärte der Sprecher.

Der Künstler Anish Kapoor ist unter anderem für seine Skulptur "Cloud Gate", die sich im Millennium Park in Chicago befindet, bekannt. red