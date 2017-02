Berlin/Düsseldorf (dpa) - Sturmtief «Thomas» hat am Donnerstagabend auch mehrere Bahnstrecken vor allem im Westen Deutschlands lahmgelegt. Probleme gebe es am Wuppertaler Hauptbahnhof, dort würden Züge zurückgehalten, weil ein Baum ins Gleisbett gestürzt sei, sagte eine Bahnsprecherin.

Ein ICE musste geräumt werden. Bei Aachen stürzte ein Baum auf einen Thalys-Zug. Auch am Dortmunder Bahnhof und auf mehreren Strecken in Nordrhein-Westfalen konnten zwischenzeitlich keine Züge fahren. Sperrungen gab es auch nahe Frankfurt am Main, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Am Abend waren zunächst laut Wetterdienst hauptsächlich höhere Lagen betroffen. In Nordrhein-Westfalen habe der Sturm aber auch in flacheren Regionen Bäume entwurzelt und zu Verkehrsunfällen geführt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach dürfte es aber schon am Freitag wieder Entspannung geben. Der Wind werde im Laufe des Vormittags deutlich abnehmen, sagte eine Meteorologin in Offenbach. In der Nacht sollte «Thomas» über Nordhessen und Thüringen nach Sachsen und ins südliche Brandenburg weiterziehen.