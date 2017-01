Wetter Sturmtief «Egon» erreicht NRW - bislang kaum Schnee

Düsseldorf. Das Sturmtief «Egon» ist in Teilen Nordrhein-Westfalens angekommen - allen Vorwarnungen zum Trotz zunächst aber ohne die befürchteten Schneemassen. Neben Sturmböen brachte «Egon» lediglich in einigen Gebieten wie dem Münsterland Schnee, in anderen Regionen sollte es erst im Laufe des Morgens stärker schneien.

Im Flachland, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, regnete es am Morgen sehr viel und stark, wie Meteorologe Gerd Budilovsky vom Deutschen Wetterdienst in Essen mitteilte. Von den leichten Schneefällen würden maximal 2 Zentimeter liegen bleiben. «Das Meiste wird wohl als Schneematsch enden», sagte Budilovsky. Grund dafür seien die mit 0 Grad vergleichsweise milden Temperaturen.

Anders sehe es im Hochland aus. Im Bergischen Land sowie im Hochsauerlandkreis könne es durchaus stärker schneien mit bis zu 10 Zentimetern Schnee. Auch leichte Schneeverwehungen seien möglich.

Die Autobahn 30 musste bei Rheine in Richtung Niederlande gesperrt werden, weil sich auf verschneiter Straße ein Lastwagen quergestellt hatte. Die Bergung werde voraussichtlich bis 9.00 Uhr am Freitagmorgen dauern, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg. Verletzt wurde niemand.

Bis zum frühen Morgen war der Zugverkehr normal unterwegs, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Es könne allerdings in Teilen zu Verspätungen kommen, durch eingeschneite Sensoren an Bahnübergängen.