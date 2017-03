Heute früh ist es wechselnd bis stark bewölkt gebietsweise fällt Regen, der in höheren Lagen des Berglandes allmählich in Schnee übergeht. Am Tage wechseln sich dichte Wolken und kurze sonnige Abschnitte ab. Dabei treten gebietsweise Schauer auf, auch ein kurzes Gewitter mit Graupel ist nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 bis 600 m ab. In der zweiten Tageshälfte lassen die Schauer von Westen her nach. Die Temperatur erreicht 7 bis 10 Grad, im Bergland Werte um 4 Grad. Der Wind weht frisch bis stark mit stürmischen Böen oder Sturmböen, im Bergland und im Nordosten auch mit schweren Sturmböen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind nach. In der Nacht zum Freitag ist es wolkig oder gering bewölkt. Letzte Schauer klingen rasch ab. Die Temperatur sinkt auf 3 bis 1 Grad, im Bergland auf 0 bis -1 Grad ab. Dabei kann mit Ausnahme des westlichen Tieflandes Glätte durch überfrierende Nässe auftreten. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, im Bergland zunächst noch mit starken Böen

Am Freitag ist es morgens wolkig bis gering bewölkt, im Tagesverlauf ziehen von Südwesten dichtere Wolken heran, die nachmittags und abends vor allem im Nordwesten etwas Regen bringen. Die Temperatur erreicht 9 bis 12 Grad, im Bergland Werte um 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Samstag zieht der Niederschlag im Nordwesten des Landes nach Norden ab und die dichte Bewölkung lockert gebietsweise auf. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad, im Bergland auf 2 Grad. Der Südwestwind weht mäßig mit einzelnen starken Böen in Gipfellagen.

Am Samstag ziehen zunächst hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch. Zeitweise kann sich auch die Sonne zeigen. Am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung im Westen und es kommt etwas Regen auf. Die Temperatur kann auf sehr milde 13 bis 16 Grad ansteigen, im Bergland auf Werte um 12 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt bis bedeckt und es fällt zeitweise etwas Regen. Die Temperatur geht auf 7 bis 4, im Bergland auf 3 Grad zurück. DWD